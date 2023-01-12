Karpaz-Gazimağusa anayolunda feci kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugùn saat 19.00 sıralarında, Karpaz – Gazimağusa anayolu üzerinde, Umut Menekşe (E-22), yönetimindeki EV 454 plakalı araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Kandilli Ekmek Fırını önlerine geldiğinde, karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidişine göre yolun sağında bulunan kavşağa dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Asaf YORGANCIOĞLU (E-66) yönetimindeki DR 636 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EV 454 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Baran Menekşe (E-16), Eyyüp Ensar Menekşe (E-21) ve Davut Menekşe (E-30) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT