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8 KİŞİ HAKKINDA KANUNSUZ AVLANMAKTAN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

8 KİŞİ HAKKINDA KANUNSUZ AVLANMAKTAN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

KKTC genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında 8 kişi hakkında kanunsuz avlanmaktan yasal işlem başlatıldı.

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KKTC genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında 8 kişi hakkında kanunsuz avlanmaktan yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, rutin avcı kontrolleri sırasında, Dipkarpaz'da,  M.K. (E-51),  U.M.B. (E-38),  N.M. ( E-38),  A.P.(E-38) ve S.L.(E-38)’nin Şelonoz Mevkiinde, 3 numaralı ava kapalı bölgede, yine Dipkarpaz’da ava kapalı diğer bir bölge olan Efendirga Çiftliği Mevkiinde, T.B.(E-53), U.B.(E-24) ve E.D.(E-24)’nin kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

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