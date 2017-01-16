Havayolları arasında en dakikler, en rötarlılar

Rötarların en iyi takip edildiği internet sitelerinin başında gelen Flightstats, 2016 raporunu hazırladı. İşte en dakik ve en çok rötar yapan havayolları

FlightStats’ın bağımsız olarak gerçekleştirilen araştırmada, havayollarının uçuş verilerinin yanı sıra, radar kayıtları, havalimanı verileriyle Avrupa hava sahasını yöneten Eurocontrol ve diğer otoritelerin verileri dikkate alındı.

Havacılıkta uçuş süresi, kabin ekibinin uçağın kapıyı kapatmasıyla başlıyor. Rötar, bilette bildirilen kalkış saatinin üzerinden 15 dakika geçtiyse ve uçak kapı kapatmamışsa rötar başlıyor. Dünyada en dakik havayolu Hollanda Kraliyet Havayolları KLM olurken, İspanyol Iberia, Japan All Nippon Airways (ANA), Katar Havayolları ve Avusturya Havayolları ilk beşte yer aldı. Havayolu ittifaklarında Oneworld birinci, Türk Hava Yolları’nın da içinde olduğu Star Alliance ikinci oldu. Üçüncülüğü ise SkyTeam aldı.

REKOR EL AL HAVAYOLLARI'NDA

Zamanında kalkış açısından en kötü karneye sahip havayolu ise İsrail’in milli taşıyıcısı El Al. Sıralama, İzlandalı Icelandair, Hint Havayolları Air India, Filipin Havayolları ve Güney Koreli Asiana ile devam ediyor. Zamanında kalkış açısından en kötü performans gösteren 10 havayolundan 7’sinin Asya bölgesinden çıkması dikkat çekiyor.

RÖTARDA HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

15 – 60 dakika: Havayolları anonsla yolcuyu bilgilendirmek zorunda.

60-120 dakika: Anonsla birlikte havayolu ücretsiz rezervasyon ve parkur değişikliği, iç hatlarda bilet ücreti iadesi yapmak zorunda.

2-3 saat: Yukarıdaki hizmetlere ek olarak ücretsiz ve süre kısıtlamasız (iki kez) telefon, faks, e-posta hakkı, sıcak-soğuk içecek, hafif ara yemek veriliyor.

3-5 saat arası: Yukarıdaki hizmetlere ek olarak ana yemek (zaman dilimine göre).

5 saat ve üzeri: Konaklama ve ulaşım (havalimanından otele getirip-götürme) ve ek olarak dış hat uçuşlarında bilet ücreti iadesi.

NOT: 8 saat üzerinde kesinlikle konaklama hizmeti veriliyor. Eğer yolcu hudut kuralları nedeniyle yani vizesi yoksa veya o ülkeye giriş yapamıyorsa, arındırılmış transit salonunda veya havalimanı otelinde bekletilir.

Uğur Cebeci/Hürriyet