CTP'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hasan Ulaş Altıok, Cumhuriyetçi Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’ndaki (CTP MYK) görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Altıok, CTP MYK’nın oy çokluğu ile aldığı karar doğrultusunda bugün Meclis'te "KKTC ile TC Arasında Enerji İşbirliği Anlaşması" oylamasına katılan parti (Doğuş Derya hariç) milletvekillerinin olumlu oy vermesini, hem siyasi hem de ekonomik anlamda yapılmış büyük bir hata olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Altıok açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kararı sahiplenmem ve savunmam mümkün olmadığından MYK'daki görevimden istifa ediyorum. Bugün onay verilen ‘Anlaşma’ neticesinde halkımızın ve partimizin göreceğini düşündüğüm zarardan dolayı da gerçekten çok üzgünüm.”