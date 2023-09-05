83 yaşındaki kadın, 37 yaşındaki kocası için benimle neden evlendiğini şimdi anladım

İnternet üzerinden tanıştığı 37 yaşındaki Muhammed İbrahim ile boşanma kararı alan İngiliz emekli açtı ağzını yumdu gözünü.

İngiltere, 2020’de sosyal medya üzerinden tanışan ve kısa bir süre sonra evlenen 83 yaşındaki emekli Iris Jones ile 37 yaşındaki Muhammed İbrahim’in ilişkisini konuşuyor…

Evlenmeden önce aralarında müthiş bir kimya olduğunu söyleyen Jones ve İbrahim kısa bir süre önce boşanma kararı almıştı. Jones, yaptığı açıklamalarda ilişkilerinin yürümediğini ve sürekli kavga ettiklerini söylemiş ve “bu yaştan sonra bu kadar tartışmayı kaldıramam” yorumunu yapmıştı.

Hızını alamayan 83 yaşındaki kadın bugün İngiliz medyasına açıklamalarda bulunmaya devam etti. 3 ay önce boşanan Jones, “Kocam yerine kedim Mr. Tibbs ile zaman geçiriyorum” yorumunu yaptı. Jones, Facebook üzerinden mesajlaştıktan sonra ilişki yaşamaya başladıklarını söyleyerek, “Bana evlenme teklif ettiğinde inanamadım. Benim gibi 79 yaşındaki bir kadını ne yapacaktı ki” dedi.

Jones, “2019 yılının Kasım ayında Kahire’ye gittim ve onunla tanıştım. Onun kredi kartı borçlarını ödedim. Kahire’deki İngiliz büyükelçiliğindeki bir yetkili bana, ‘Ona sakın para vermeyin’ diye uyardı. Fakat onu dinlemedim ve 15 bin pound verdim. Corona virüsü yüzünden evliliğimiz ertelendi” ifadesini kullandı.

Jones ve Muhammed İbrahim evlendikleri dönemde sık sık İngiliz medyasına çıkarak cinsel hayatlarının çok iyi olduğunu açıklıyor ve aralarındaki kimyanın müthiş olduğunu söylüyordu.

“VASİYETİMİ DEĞİŞTİRMEM İÇİN TEKLİFTE BULUNDU”

Banka kartını Muhammed’e verdiğini ve sürekli dışarıda yemek yediklerini ve eğlendiklerini dile getiren Jones, “Sürekli benim paramı harcıyorduk. Benden hep para istiyordu” yorumunu yaptı. Muhammed’in kendisinden hep para istediğini ve bankadaki hesap hareketlerinin çok fazla olduğunu söyleyen Jones, “Ben para vermeyince kavgalar arttı. Eğer vasiyetimi değiştirip paramı ona bırakırsam kendisiyle flört eden kadınların isimlerini söylemeyi teklif etti” dedi.

Muhammed’in kendisini para ve İngiltere’de oturma izni için evlendiğini o an fark ettiğini söyleyen Jones, kısa bir süre sonra boşanma sürecini de başlattığını dile getirdi. Jones, “Aldığım en zor karardı ve Muhammed’e olan sevgim çok gerçekti fakat kalbim yerine aklımı dinledim” ifadesini kullandı.

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