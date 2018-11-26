846 SÜRÜCÜYE YASAL İŞLEM

Trafik kontrollerinde 19-25 Kasım arasında, kontrol edilen 8 bin 132 araç sürücüsünden 846’sı hakkında işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, kontrollerde 120’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak,

120’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 133’ü süratli, 95’i seyrüsefer ruhsatsız,48’i sigortasız veya kapsamı dışında, 31’i sürüş ehliyetsiz,27’si muayenesiz araç kullanmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 20’si alkollü,7’si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak,

5’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 209’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.