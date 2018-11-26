ARAÇ KAYIT HİZMET VEREMİYOR
Araç Kayıt’ta sistem arıszası nedeniyle hizmet verilemiyor.
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Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirlikleri’nde hizmet verilemiyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ana bilgisayar sistemindeki arıza nedeniyle, Trafik Dairesi’nin Lefkoşa’da bulunan Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ile diğer tüm kazalardaki şubelerde hizmet verilemediğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında söz konusu arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü, tamamlandığı zaman gerekli duyurunun yapılacağı ifade edildi.
Etiketler : Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirlikleri, sistem, arıza
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