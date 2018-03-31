8'İ TEMİNATLA SERBEST KALDI

Girne’de 22 Mart 2018 tarihinde mali polis tarafından düzenlenen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan 14 kişiden 6’sının suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi. İlk etapta tutuklanan 6 zanlı serbest kalırken, suçla bağlantıları olduğu öne sürülen zanlı Burak Savaş, Çağlar Akyol, Nusrettin Altaş, Kamer Balsak, Mustafa Kaya, Hakan Ünver, Hüseyin Can Yağlı ve Emre Kutlu teminata bağlanmak üzere Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, “Sanal bet” operasyonunda, Girne’de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bir apartmanın iki ayrı dairesine baskın yapıldığını söyledi.

Suiçmez, No:19 ve No:33 adreslerinde yapılan aramada, Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı İnternet Üzerinden izinsiz olarak bahis ve kumar oynatan birçok bahis sitesine ‘Call Center’ ve ‘Finans hizmeti’ vermek suretiyle yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini belirtti.

Dairelerin görevleri farklı…

Bahis sitelerine daire 19’da call center, daire 33’te ise finansal hizmet verildiğini belirlediklerini açıklayan Suiçmez, 10 ayrı ifadenin alındığını belirtti. Zanlıların aynı gün tutuklandığını söyleyen Suiçmez, 14 zanlının 23 Mart 2018 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 7 gün tutukluluk süresi temin edildiğini kaydetti.

6’sının suçla bağlantısı yokmuş…

Suiçmez, tutukluluk süresinde 6 kişinin suçla bağlantısı olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, birer kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

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