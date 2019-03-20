Beşiktaş'a 250 milyonluk kaynak!

Feda döneminin ardından ikinci kez büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Beşiktaş Kulübü, çıkmazdan kurtulmak için harekete geçti. İngiltere’deki finans kuruluşlarıyla görüşmelere başlayan Başkan Orman ve kurmayları, borçların ödenmesi için 40 milyon Euroluk kredi almayı hedefliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimindeki ilk 2 sezonda Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen ve ek olarak Avrupa kupalarındaki başarıları ile oyuncu satışlarıyla büyük bir gelir elde eden Beşiktaş’ta işler son 2 dönemdir yolunda gitmiyor.

Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan ve ardından bu dönemde UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında veda eden siyah-beyazlılar, ek olarak Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında da geri planda kalmıştı.

Sportif başarı konusunda işlerin yolunda gitmemesinin ardından kulübün, ekonomik olarak çıkmaza girmesi ve oyuncu maaşlarının ödenmesinde bile büyük zorluklar çekilmesi sonrasında yönetim, dar boğazdan çıkmak için harekete geçti.

Oyuncu ve personel ödemeleri

Siyah-beyazlılarda başkanlık koltuğuna oturduğu 2012’de ilk iş olarak kulüpte ekonomik olarak küçülmeye giden ve ‘Feda’ sezonunu başlatan Fikret Orman, ikinci kez mali krizle karşı karşıya...

Kulübü olumsuz gidişattan kurtarmak için düğmeye basan Başkan Fikret Orman ve yönetimdeki kurmayları, 36 milyon Euro’yu bulan kulübün; oyuncu ve personel ödemeleri ve transfer taksitlerini kapatmak için İngiltere’deki finans kuruluşlarıyla kredi görüşmelerine başladı.

Kulübün temmuz ayı sonuna kadar yapacağı ödemelerin toplamı için Başkan Orman’ın, 40 milyon euroluk (yaklaşık 250 milyon TL) bir kredi anlaşması için çalışma yürüttüğü belirtildi.