9 yıllık uykudan uyanınca ilk yaptığı...

Ellen Sadler bir gece uykuya daldı ve dokuz yıl boyunca uyanmadı. 21 yaşında uyandığında ise her şey artık çok daha farklıydı. Peki genç kız uyurken neler oldu? İşte genç kızın gizemli hikayesi...

Derleyen: Fazilet Şenol / Milliyet.com.tr

- 'Uyuyan Güzel' masalını herkes bilir. 15 Mayıs 1859'a dünyaya gelen Ellen Sadler'ın hikâyesi de 'Uyuyan Güzel' masalına benziyor. Sadler, İngiltere'de dünyaya gelen küçük bir kız çocuğuydu. Ailesi onu 11 yaşındayken bakıcı olarak çalıştırılmaya gönderdi. Bir süre sonra çalıştığı yerden kovuldu. Daha sonrasında başının arkasında şişlikler veya apse olduğu keşfedildi. Bir müddet doktorlar omurilik hasarı olduğunu düşündüler. Hatta bu sebeple 18 hafta boyunca hastane kaldı ancak tedavi edilemedi.

SAÇINDAN KÜÇÜK BİR TUTAM ALMAK İÇİN...

17 Mart 1871'de Ellen Sadler bir nöbet geçirdi ve bu nöbetten sonra elini başının altına alıp ayaklarını karnına çekerek uyuya kaldı. Ve Sadler bu uykusundan 9 yıl boyunca uyanamadı. Ellen Sadler'ın uykuya dalıp uyanmaması tüm dünyada duyuldu ve herkesin ilgisini çekti. Ellen'ı görmek isteyenler eve akın ediyordu. Aile de Ellen'ın bu durumunu ticari bir gelir kaynağı olarak görmeye başladı. Kızı görmek isteyenler aileye haftada o zamanlar hatırı sayılır bir para olan 2 Sterlin'i vermeliydi. Ellen Sadler'ı uykusunda görmeye gelen insanlar kızı kendi yöntemleriyle uyandırmaya çalıştı. Hatta saçından küçük bir tutam almak isteyenler karşılığında bağış bile yaptı. Bu bağışlar ailenin kız üzerinden kazanç elde ettiği gerekçesiyle soruşturmaya neden oldu ancak kimseden zorla para almadıkları için soruşturmalardan bir şey çıkmadı.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜLER AMA,,,

Ellen Sadler uyanmadıkça insanlar onun öldüğünü düşünmeye başladı.1871 yılında Times'ta yayınlanan bir makalede, "Şimdiye kadar karşılaşılan en inanılmaz, açıklanamaz fizyolojik fenomenlerden biri" ifadeleri kullanıldı. Peki Ellen Sadler nasıl oldu da onca yıl uyumasına rağmen ölmedi?

OYUNCAK BİR DEMLİKLE...

Ellen Sadler'ın beslenmesi de gerçekten zor bir süreçti. Mart 1873'te Sadler'ın açlıktan ölmek üzere olduğu söylendi. Sadler'ın annesi küçük kızı günde üç kez süt, çay ve mama ile besliyordu. Bir süre sonra Sadler'ın çenesi kilitlendi. Bunun ardından iki kırık dişin arasına yerleştirilen oyuncak bir demliğin ağzıyla şarap, yulaf ezmesi ve diğer şeyler verilmeye devam edildi. Kızın annesi, 5 yıldır bağırsak hareketi olmadığını, ancak her dört günde bir mesaneden bir miktar dışkının çıktığını yazdı.

ANNESİ ÖLDÜKTEN SONRA UYANDI

Küçük kız uyuduğu süre boyunca sürekli ona bakan annesi 1880 yılında kalp krizinden hayatını kaybetti. Doktorlara göre annenin ölmesinin nedeni Ellen'in bir gün uyanacağına duyduğu inancını kaybetmesi sonucu yaşadığı stres ve zihinsel problemlerden kaynaklandı. Annesinin ölümünün ardındantam 5 ay sonra Ellen Sadler, 9 yıllık uykusundan uyandı. 11 yaşında uyuyan küçük çocuk, 21 yaşında genç bir kız olarak uyanınca, 1881'in yılbaşı günü gazetelerde manşetleri süsledi.

Uyandığında etrafında kardeşleri vardı. Anne ve babasının öldüğü haberiyle yaralanan 21 yaşındaki Ellen, hiç rüya görmedi ancak bir rüyadan uyanmış gibi hissettiğini söyledi. İlk uyandığında her ne kadar yaşı 21 olsa da zihinsel açıdan 11 yaşındaydı. Bu süreçte teyzesi Grace Blackall'ın yardımını aldı. Kendisi uyurken toplanan paralar harcanmış, Ellen yine ekonomik zorluğun içine girmişti. Uyanmasının ardından birkaç yıl geçince bir çiftçiyle evlendi ve 6 çocuğu oldu. 1901 yılında ise hayatını kaybetti.

795 BİN STERLİN...

Sleepy Cottage olarak adlandırılan 'Turville'in Uyuyan Kızı'nın evi, 2020'de 795.000 £ ile piyasaya sürüldü. Ev, 1998 yapımı Goodnight Mister Tom filmindeki Tom'un evi olarak ve Dibley Papazı Revd Geraldine Granger'ın evi olarak kullanıldı.

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