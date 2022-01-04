Bayraktar: Şu an için ülkedeki baskın varyant Omicron gibi görünüyor
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bayraktar: Şu an için ülkedeki baskın varyant Omicron gibi görünüyor
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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bayraktar: Şu an için ülkedeki baskın varyant Omicron gibi görünüyor ama resmi bir açıklama yapılmadı.. Omicron’un son varyant olacağını düşünmüyorum ancak sürü bağışıklığı için ideal varyant olabilir.
Bayraktar: Önümüzdeki 1 yıl içinde hepimiz en az 1 kez Covid 19 olacağız… Aşılılarla Covid-19 geçirenleri de hasta eden Omicron, daha bulaşıcı fakat akciğere etkisi daha az, öldürücülüğü daha düşük olduğu yönünde yayınlar var.
Bayraktar: Yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse yüzde 80-90’ı ya aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış kişiler.. Rakamlar ortaya koydu ki aşısız olanlarda ölüm oranı başı çekmektedir.
TAK
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