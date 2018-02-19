975 KİŞİ SUÇLU BULUNDU!

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 363’ü süratli, 6’sı tehlikeli, 22’si dikkatsiz, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız, 26’sı sürüş ehliyetsiz,10 ‘u muayenesiz, 33’ü sigortasız, 28’i alkollü, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücülerin 152’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmak,70’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 188’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.