"AÇIĞI KAPATMAK ADINA GEREKEN YAPILACAK"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarının madde madde görüşülmesine yarın başlanacak…

Genel Kurul’da milletvekilleri eleştirilerde bulundu.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, bütçelerin ekonomiye faydası olacak kalemlerden oluşmadığını belirterek, teşviklere kaynak ayrılmadığını söyledi.

Bu durumda ekonominin nasıl büyüyeceğini soran Taçoy, hükümetin günü kurtarmak için bütçe hazırladığını belirtti. Taçoy, dörtlü koalisyon hükümetinin büyümeyi öngörecek bir noktada olmadığını ifade etti.

Hükümetin orta vadeli planı, sosyo ekonomik görüşü bulunmadığını söyleyen Taçoy, bütçenin acil bir şekilde tadil edilmesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da açığı kapatmak adına gerekenin yapılacağını söyledi.

Denktaş, bu yıl Türkiye’den gerekli varolan ödeneklerle ilgili spekülasyonlar yapıldığını farklı nedenlerle gönderilmeyen rakamlar olduğunu söyledi…

Denktaş, rakamları aşağı indirmek için çalıştıklarını, tüm bürokratların yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Devlete çalışan ve iş yapan insanları mağdur etmemek için ödeyebildikleri imkanlar çerçevesinde ödemeler yaptıklarını anlatan DEntkaş, bu yılı artıyla kapattıklarını gelecek yıl ise eksiyle geçeceğini söyledi…

800 milyonun üzerindeki açığı kapatmak için çalışacaklarını ifade eden Denktaş, açığı sıfırlamak için var gücüyle çalışacağı vurgusu yaptı…

Yaşanan krizi vatandaşa yansıtmamak için yapılabilecek her şeyi yapacaklarını vurgulayan Denktaş, tüm eleştirilere teşekkür eti…

Denktaş, yaşanan dalgalanmalara rağmen başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydederek, “bu gemiyi kayalara çarpmadan artık limana yaklaştırabileceğiz” dedi…

Gelecek yıl gelir vergilerinde iyi bir artış yakalayacaklarını düşündüklerini ifade eden Denktaş, Denktaş hükümeti idare eder iddialarıyla ilgili olarak da 4 başkan olarak tartışarak ve konuşarak kararlar aldıklarını söyledi…

‘Hükümet düşsün de biz gelelim’ beklentisi bulunduğunu kaydeden Denktaş, yeni yaklaşımların her zaman denenmeye layık olduğunu vurguladı…

Konuşmaların ardından 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı…

Tasarının madde madde görüşülmesine yarın başlanacak…