ÖNERİ GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün ayrıca, Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu ise, dört gencin hayatlarını kaybettikleri yol konusunda Meclis Başkanlığı’na bugün bir araştırma komitesi kurulması amacıyla sunduğu önerge ele alınıyor.

Genel Kurul’da bütçe görüşmelerinin ardından “Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekilleri Dr. Özdemir Berova ile Dursun Oğuz’un birlikte sunduğu” Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin Ön Görüşmesi”ne geçildi…

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, dört gencin hayatlarını kaybettikleri yol konusunda Meclis Başkanlığı’na dün bir araştırma komitesi kurulması önergesi sunmuştu.