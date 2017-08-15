ACILARI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE!

Muratağa-Sandallarda 1974’te EOKA B tarafından katledilerek toplu mezarlara gömülen, kimlik tespiti yapılan şehitlerden 4’dü, dün gözyaşları arasında Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedildi

Muratağa-Sandallarda 1974’te Rumlar tarafından öldürülen ve son çalışmalarla kimlikleri tespit edilen 4 şehit, için cenaze töreni düzenlendi. Muratağa-Sandallar şehitleri, askeri törenle Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedildi.

Muratağa-Sandallar şehitlerinden kimlik tespiti yapılan Ayşe Süleyman, Zalihe Süleyman, Dilnevaz Süleyman ve Güldane Mehmet için önce Muratağa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra şehitler, şehitlikte saygı duruşu ve saygı atışından sonra defnedildi.

Şehitlikteki törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı adına 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, bazı bakan ve milletvekilleri ile diğer yetkililer ve ilgililer ile şehit yakınları katıldı.

Kimlik tespitlerinin yapılabilmesi için Muratağa- Sandallar Şehitliği’nde 2015’te kazılara başlanmıştı. Kimlik tespiti tamamlanan şehitler, yeniden yapılan şehitliğe ilk defnedilenler oldu.

Törende Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan konuştu. Konuşmasında Muratağa-Sandallar’da 14 Ağustos 1974’te katledilen Ayşe Süleyman, Zalihe Süleyman, Dilnevaz Süleyman ve Güldane Mehmet’in DNA testlerinin tamamlandığını, bu çalışmaların şehitlerin ailelerinin de isteğiyle yapıldığını belirtti ve çalışmalara katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

Tören sonunda şehit yakınlarına, tabutlarının sarılı olduğu bayraklar teslim edildi.