BORULARA SIKIŞTI!

Taşkent Doğa Parkı ‘na giden bir ihbar ile bir baykuş sıkıştığı su borularının arasından kurtarıldı.

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde bir apartmanın üçüncü katında su borularının arasına sıkışan baykuş kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan baykuş Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. Baykuşun sağlık durumunun iyi olduğu fakat bir ayağında zedelenme olduğu açıklandı. Baykuş birkaç gün merkezde müşahede altında tutulduktan sonra tekrardan doğaya bırakılacak