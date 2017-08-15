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BORULARA SIKIŞTI!

BORULARA SIKIŞTI!

Borulara sıkışan baykuş kurtarıldı!

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Taşkent Doğa Parkı ‘na giden bir ihbar ile bir baykuş sıkıştığı su borularının arasından kurtarıldı.

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde  bir apartmanın üçüncü katında su borularının arasına sıkışan baykuş  kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan  baykuş Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. Baykuşun sağlık durumunun iyi olduğu fakat bir ayağında zedelenme olduğu açıklandı. Baykuş birkaç gün merkezde müşahede altında tutulduktan sonra tekrardan doğaya bırakılacak

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