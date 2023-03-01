“Acımız çok büyük, meleklerimizi unutmayacağız”

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Halk Konseyi’nin oluşumuna yönelik çalışmalar Türkiye’de meydan gelen deprem felaketi nedeniyle bir süre ertelenirken beşinci toplantı dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Dün gerçekleşen beşinci toplantıda Türkiye’de yaşanan deprem felaketi, ülkemizde alınması gereken tedbirler ile sağlık ve engelli vatandaşlarımızın sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı dilerken, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’ye olan desteğinin ve dayanışmasının önemine bir kez daha dikkat çekerek kıvançta ve tasada her zaman Anavatan Türkiye ile birlikte olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman’da İsias Hotel’in enkazında can veren sporcularımız ile öğretmen ve velilerin asla unutulmayacağını, adlarının yaşatılacağını ifade ederek İsias Hotel’e yönelik başlatılan soruşturmanın, sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, engelli vatandaşların sorunlarının aşılmasında da elinden gelen tüm gayreti göstereceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan dernek başkanı ve temsilcileri de yaptığı konuşmada deprem, sağlık ve engelliler konusundaki görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen birinci toplantıya; Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Dr. Fazıl Küçük Hareketi, Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği, KKTC Emekli Polisler Derneği, Genç Mücahitler Derneği, Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği, Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi başkan ve temsilcileri ikinci toplantıya; Beşparmak Düşünce Grubu, Umut Derneği, Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği (SODAK), Lefke Yardım ve Halk Derneği, Bayrağı Işıklandırma Derneği, İnsan Hakları Derneği, Doruk Vakfı ile Mavi Vatan Derneği ve üçüncü toplantıya da Karadeniz Kültür Derneği, KKTC Türk Dünyası Ocakları, Malatyalılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Vanlılar Derneği, Elazığlılar Derneği, Kıbrıs Kadınlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Adıyamanlılar Derneği; dördüncü toplantıya ise Vatanseverler Derneği, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği, KKTC Gaziantep Kültür Derneği, Tüm Adıyamanlılar Derneği, KKTC Yardımlaşma Derneği, Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, KKTC Yurtseverler Derneği, KKTC Yörükler Derneği, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği, Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Ticaret ve Ekonomi Derneği, KKTC Kahramanmaraş Edeler Kültür Derneği, Amik Ovası Derneği, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Derneği, Doğayı ve Canlıları Koruma Derneği, Adanalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği başkan ve temsilcileri katılmıştı.

Beşinci toplantıya ise Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), Thalassemia Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Umut Otizm Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), Yaşlı Hakları Derneği, Diyaliz Hastaları Derneği ve Kıbrıs Türk MS Derneği başkan ve temsilcileri katıldı.

BRT