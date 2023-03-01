Yedidalga’da yangın

Yedidalga Demir Liman’da dün saat 10.30 sıralarında elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu atılan kıvılcımların kamışları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, sonucunda mahaldeki kamışlar, kuru otlar, 1200 metre uzunluğundaki plastik damlama sulama lastiği ve 15 metre uzunluğundaki plastik su borusu tamamen yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.