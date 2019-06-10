Acun Ilıcalı'dan duygulandıran sürpriz!

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 91. son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı bir sürprizi açıkladı. Sürprizi duyan yarışmacılar ise gözyaşlarını tutamadılar.

Survivor Türkiye Yunanistan'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde, Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandıran bir sürprizi açıkladı.

Acun Ilıcalı, yarışmacıların iki oyun oynayacağını ve kazanan takımın aileleriyle buluşacağını söyledi.

Oyunu kazanan takımın yakınlarının Dominik'e geleceğini söyleyen Ilıcalı, "Bir oyun oynayacaksınız. Sonra bir oyun daha oynayacaksınız. Bu iki oyunu kazanan takım, ailelerinden bir kişiyle buluşacak. Kazanan takımın ailelerinden bir kişi Dominik'e gelecek. Oyun bittikten sonra, kazanan takımdaki yarışmacıların yakınları, ertesi gün burada olacaklar. Oyunu kazanırsanız, yaklaşık bir gün sonra sevdiklerinizle burada buluşacaksınız" dedi.

Ilıcalı'nın sürprizini duyan yarışmacılar ise gözyaşlarına boğuldu.