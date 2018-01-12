Acun 'yok artık' dedirtti!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor' programı, yeni sezonunun başlamasına bir ay olmasına rağmen aralık ayının en çok konuşulan yarışması olmayı başardı.

Mesut Yar'ın, "Survivor Şaşırttı" başlıklı yazısı şöyle:

"Interpress verilerine göre; geçtiğimiz ay en çok konuşulan yarışma 'O Ses Türkiye' (TV8) olmuş. Ardından 'Kim Milyoner Olmak İster?' (atv) geliyor. Şaşırdık mı? Hayır! Ama şuna şaşırdık.