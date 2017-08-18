ACUN'DAN SURVİVOR AÇIKLAMASI!

Acun Ilıcalı'dan 'Survivor Brezilya' açıklaması

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haziran ayında Brezilya'da yaptığı görüşmeler'in ardından harekete geçti.

'Survivor' yarışmasının Yunan versiyonunun da yapımcılığını üstelenen Acun Ilıcalı, haziran ayında geçekleştirdiği Brezilya seyahatinde yeni programlar için görüşmeler yapmıştı. Bu ziyareti sırasında attığı "Acun Medya Brezilya ekibi görev başında, büyük bir iş birliği için hazırız" mesajı heyecan yaratmıştı.

Acun Ilıcalı, söz konusu görüşmelerden iki ay sonra 'Survivor Brezilya' için start verdi ve Instagram hesabından konuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Dominik ekibiyle birlikte çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan ünlü yapımcı, "Dominik harekatı başlamıştır. Brezilya projesi için ilk ekibimizi uğurluyoruz. Allah utandırmasın" notunu yazdı.