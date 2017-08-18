KURBANLIK İÇİN ÜRETİCİYİ TERCİH ETSİNLER!

Bu yıl kurban kesecekler, büyükbaş kurbanlık için 6 bin ile 8 bin TL, küçükbaş hayvan için ise 500 ile 800 TL’yi gözden çıkaracak. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ucuz kurban kesmek isteyenlerin üreticiyi tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Mustafa ÖZYAĞCI

Kurban Bayramı için sayılı günler kalırken, kurban fiyatları da netleşmeye başladı. Bu yıl kurban kesecekler, büyükbaş kurbanlık için 6 bin ile 8 bin TL, küçükbaş hayvan için ise 500 ile 800 TL’lik bir miktar ödeyecek.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ucuz kurban kesmek isteyenlerin, kurbanlıklarını aracıdan değil, doğrudan üreticiden almaları tavsiyesinde bulundu.

Üreticide şu an için herhangi bir hastalıktan muzdarip hayvanın bulunmadığını belirten Naimoğulları, vatandaşların kurbanlarını sokak ortasında hijyen olmayan ortamlarda değil, mutlaka mezbahalarda veteriner kontrolünde kesmesi gerektiğini de söyledi.

Naimoğulları: Kurban fiyatlarında çok ciddi bir artış yok

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bu yıl kurbanlık fiyatlarında çok ciddi bir artış yapılmadığını ve hemen hemen geçen yılla aynı olduğunu söyledi.

Naimoğulları, bu yıl kurbanlık büyükbaş hayvanın fiyatının 6 ile 8 bin TL civarında değiştiğini, küçükbaş hayvanın ise 500 ile 800 TL fiyat aralığında olduğunu söyledi.

Hayvancının elinde yeteri kadar kurbanlığın bulunduğunu ve daha ucuz olduğuna işaret eden Naimoğulları, kurban kesecek vatandaşların daha çok büyükbaş hayvanı tercih ettiğini belirtti.

Naimoğulları, büyükbaşta canlı alınan kurbanlıklarda dananın 6 ile 8 bin TL’ye, ineğin ise 5 ile 6 bin TL’ye satıldığını, küçükbaşta ise kuzunun ağırlığına göre, 700 ile bin TL’ye, koyunun 600 ile 800 TL’ye, oğlağın 500 ile 600 TL’ye satıldığını söyledi.

Naimoğulları, Kurban Bayramı’na iki hafta süre kaldığını hatırlatarak, kurban keseceklerin kurbanlıklarını doğrudan hayvancıdan almasının daha uyguna geleceğini belirtti. Naimoğulları, dananın kilosunun 12 TL, ineğin 9 TL, kuzunun 15 ile 16 TL, oğlağın 13 TL, koyunun ise 8 TL’ye satıldığını sözlerine ekledi.

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Çelik: Fiyatlarda çok büyük bir değişiklik yok

Demirhan’da uzun yıllardır büyük ve küçükbaş hayvan üretimi ve satışı yapan Osman Çelik, bu yıl satışların hem büyükbaş hayvanda hem de küçükbaşta normal olduğunu belirterek, geçen yıllara oranla fiyatların aynı olduğunu söyledi.

Kurbanlık alacak olan vatandaşların, hayvanı görerek, yaşına bakıp, kulak küpesi olanları alması gerektiğini belirten Çelik, vatandaşların bu yıl için daha çok küçükbaş hayvan tercih ettiğini söyledi. Bu yıl fiyatlarda çok büyük bir değişiklik olmadığını anlatan Çelik, kuzunun 600 ile bin TL, koyunun 500 ile 800 TL, oğlağın 500 ile 800 TL, keçinin 300 ile 500 TL, büyükbaşta ise tosunun ağırlıklarına göre 6 ile 8 bin TL’ye, ineğin de 5 ile 7 bin TL aralığında satıldığını vurguladı.

Seylani: Satışlar her yıl giderek düşüyor

Cihangir’de 45 yıldır hayvan üretimi yapan Mehmet Seylani, kurbanlık satışlarının her geçen yıl giderek düştüğünü belirterek, şu an kadar 3 büyükbaş, 2 de kuzu sattığını söyledi.

Elinde hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık hayvanı bulunduğunu anlatan Seylani, “Kurbanlık çok ama rağbet yok” diyerek, satışlarda durgunluk olduğunu ifade etti.

Kurbanlık canlı hayvan fiyatlarının kilo bazında değiştiğini dile getiren Seylani, koyunu 11 TL, keçiyi 10 TL, kuzuyu 17 TL ve oğlağı ise 16 TL’ye sattıklarını belirtti. Kurbanlık hayvanların büyük ve küçükbaşta kilo ağırlıklarına göre, fiyatlarında değişiklik yaşandığını belirten Seylani, kurbana iki hafta kaldığını o zamana kadar satışların daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

Seylani son olarak, kurbanlık hayvan alacak olanların hayvanın yaşına ve kilosuna bakarak almalarının daha doğru olacağını belirtti.

Kıbrıs