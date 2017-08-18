KARI-KOCA DURMUYORLAR!

Ebru Şancı'ya gelen mesaj Alpaslan Öztürk'ü kızdırdı.

Ebru Şancı, dün eşi Alpaslan Öztürk'e 'tanışalım' mesajı atan sosyal medya kullanıcısı kadını Instagram sayfasında ifşa etmişti. Basında çıkan haberlerin ardından takipçileri Ebru Şancı'ya onlarca destek mesajları yolladı. Ancak işlerinden birinin yazdıkları Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk'ü kızdırdı.

Öztürk "Kıskananlar çatlasın. Muhteşem görünüyorsunuz. Rabbim kem gözlerden korusun sizi, gülen yüzünüz solmasın. Kalbiniz nurlarla dolsun. Rabbim bol kazanç versin. Güç, kuvvet versin inşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Helal olsun size... Basit, adi bayana haddini bildirdiniz" mesajına "İşine bak dombili" sözleriyle karşılık verdi.