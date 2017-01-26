ADAM ÖLDÜRME, İŞKENCE, TECAVÜZ....

7 yaşındaki öz oğlu Mustafa Diker’e defalarca işkence ve tecavüz edip, öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Erol Diker, dün Yargıtay Ceza Mahkemesi’ne çıktı

Emine UYSAL

Lefkoşa’da 7 yaşındaki öz oğlu Mustafa Diker’e defalarca işkence ve tecavüz edip, öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Erol Diker, dün 'beraat’ talebiyle İstinaf Mahkemesi’ne (Yargıtay Ceza Mahkemesi) çıktı.

Erol Diker, kendisini görüntüleyen KIBRIS muhabirine, "Geç kaldınız, geç kaldınız" diyerek tepki gösterdi.

Yargıtay Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Kalkan, üye Gülden Çiftçioğlu ve üye Bertan Özerdağ'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol ile avukat Özkul Özdevim, hazır bulundu.

Avukat Özdevim, kendi sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya hazırlanamadığını belirtip, davanın ertelenmesini talep etti. Savcı Varol, itiraz etmedi. Başkan Ahmet Kalkan, davayı 21 Haziran 2017 tarihine erteledi.

Erol Diker, 2013 yılında “(1) Taammüden Adam Öldürme”, (2) “13 Yaşından Küçük Çocukla Cinsi Münasebette Bulunma”, (3) “Doğaya Aykırı Cinsi Münasebet”, (4) , (5-6-7) “Farklı Tarihlerde Gelişen Ciddi Darp Olayları”, (8) “Namus ve Ahlâka Aykırı Saldırı, (9) “Erkek Çocuğuna Namus ve Ahlâka Aykırı Saldırı”, (10-11) “Delilleri İmha Etme”, (12) “Polise Yalan Bilgi Verme” ve (13) “16 Yaşından Küçük Çocuğa İşkence Etmek” suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve aleyhindeki 13 davanın 12’sinden suçlu bulunarak müebbet hapse mahkûm olmuştu.

Kıbrıs