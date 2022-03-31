Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

ABD’nin New York şehrinde yaşanan olayda 35 yaşındaki ismi açıklanmayan uyuşturucu bağımlısı İspanyol adam, cinsel organında ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Cinsel organına uyuşturucu enjekte ettiği ortaya çıkan adamın cinsel organı önce morarıp siyaha döndü sonrasında ise çürümeye başladı.

Bir uyuşturucu bağımlısı, penisine uyuşturucu enjekte ettikten sonra cinsel organının siyaha döndüğünü ve çürümeye başladığını fark etti. 35 yaşındaki İspanyol adam, cinsel organına uyuşturucu enjekte ettikten üç gün sonra semptomları fark etmeye başladı. Dayanılmaz ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

NEDENİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Doktorlar adamın cinsel organının siyaha döndüğünü ve 'kötü kokulu' bir akıntı bıraktığını rapor etti. Cinsel organının etrafındaki deri çürümeye ve soyulmaya başlamıştı. Hasta nedenini saklamaya çalışsa testler sonucu cinsel organına uyuşturucu enjekte ettiği ortaya çıktı.

REHABİLİTASYONU REDDETTİ

Beş gün boyunca antibiyotik tedavisi gören adam iyileşerek taburcu edildi. Hastanın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona gitmeyi reddettiği ve daha sonra kontrol için tekrar hastaneye gitmediği belirti

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