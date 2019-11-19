AFLATOKSİN KALINTI RİSKİ ARTIYOR!

Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde, gerek yağışların gerekse havadaki nem oranının artmasıyla birlikte, hayvan yemlerinin iyi korunmaması sonucunda yemde ve sütte AFLATOKSİN kalıntı riski artıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; SÜTEK Gıda Güvenliğini sağlamak için, Aflatoksin M1 taramalarını sürdürüyor.

Sütte Aflatoksin M1 kalıntı miktarı, 0.050 μg/kg (50 ppt) limitini aşmış sütler, imha edilmekte ve üreticilerimizi ekonomik zararlara uğrattığı kaydedilen açıklamada, “Tüm üreticilerimizin AFLATOKSİN M1’den korunmak için hayvan yemlerinin depolama koşullarına azami titizlik göstermesi gerekmektedir” denildi.