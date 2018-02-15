Afrika davası karar için ertelendi

Emine UYSAL

Afrika gazetesinin yaptığı yayına tepki göstermek amacıyla 22 Ocak’ta düzenlenen eylem sırasında yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili olarak tutuklanan altı kişinin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmasına bugün de devam edildi. Söz konusu eylemin dozunu kaçırarak, hem gazetenin merkez ofisine, hem gazetenin bulunduğu apartmana, hem de bölgedeki işyerlerine zarar verdikleri, gazete çalışanlarına linç girişiminde bulundukları ve aynı eylem çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi’nin çatısına çıkarak bayrak açtıkları için tutuklanan Ak Hataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek, Ahmet Türkmen, Ümit Taş, Bayram Ak, Oktay Güney ve Abdulhadi Doğan isimli sanıklarla ilgili duruşma karar için 21 Şubat saat 14:00’e ertelendi.

Zanlılar, kararın açıklanacağı güne kadar hükümsüz tutuklu olarak kalmaya devam edecekler.

Kıbrıs