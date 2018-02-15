Nusret'in güldüren Sevgililer Günü paylaşımı
Sosyete etçisi Nusret Gökçe, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
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Nusret Gökçe yine yaptı yapacağını... 'Tuz serpme' (saltbae) hareketi ile dünya çapında üne kavuşan sosyete etçisi, sosyal medya hesabından yaptığı Sevgililer Günü paylaşımı ile herkesi güldürdü.
Instagram'da bir ineğin önünde diz çökerek gül uzattığı esprili kareyi yayınlayan Nusret, "Mutlu sevgililer. Gerçek aşk" notunu düştü.
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