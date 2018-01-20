AFRİN’E ‘ZEYTİN DALI HAREKATI’ BAŞLADI

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı, Afrin operasyonunun, “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla, saat 17.00’den itibaren başladığını açıkladı.

Orgeneral Hulusi Akar, Afrin’deki “Zeytin Dalı Harekatı”nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00’dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.”denildi.

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalıyor.

Anadolu Ajansının ahberine göre, Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini bombalamaya devam ediyor.

Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK’ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıklamıştı.