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NİLGÜN HACIEMİN HURAY HAYATINI KAYBETTİ

NİLGÜN HACIEMİN HURAY HAYATINI KAYBETTİ

Uzun yıllar TMK’ya büyük emekler veren Nilgün Hacıemin Huray’ın erken vedası sevenlerini yasa boğdu.

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Türk Maarif Koleji öğretmenlerinden Nilgün Hacıemin Huray, bu sabah hayatını kaybetti.

Uzun yıllar TMK’ya büyük emekler veren Nilgün Hacıemin Huray’ın erken vedası sevenlerini yasa boğdu.

Nilgün Hacıemin Huray’ın bugün Lefkoşa mezarlığına defnedilmesinin ardından sevenlerinin Nilgün Hocayı anmak için yarın saat 11.00’de mezarı başında toplanacağı belirtildi.

Maarif Koleji’nde kimya öğretmeni olan Huray’ın, Kan Kanseri olduğu ve rahatsızlığından dolayı Kıbrıs’ın güneyinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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