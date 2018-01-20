"OCAK MAAŞLARINDA SORUN YOK...

Yeni Hükümet kurulana kadar görevine devam edecek UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından Ocak maaşları ve Ekim Ayı ek mesailerine ilişkin açıklama yaptı.

Serdar Denktaş, Ocak maaşlarında sorun olmadığını, Ekim ayı ek mesailerinin de hafta başı ödeneceğini açıkladı.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:

“Son günlerde sürekli karşılaştığım bir soru bugün bir gazetemizin manşeti nedeniyle biraz şekil değiştirerek gündemime girdi.

Kimsenin hükümetle ilgili sorusu yok...

Ek mesailer ne zaman ödenecek, bu ay maaşlar ödenecek mi? En iyisi buradan cevaplayım ve bu sorudan kurtulayım... Ekim ayı ek mesaisi hafta başı ödenecek… Ocak maaşlarında sorun yok ödenecek.. Merak edenlerin bilgisine”.