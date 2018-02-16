AĞAÇLAR, ŞÖMİNE İÇİN KURBAN EDİLİYOR!

Ülkemizde her geçen gün azalan ağaç popülasyonu dikkate alınmadan sobalara veya şöminelere odun sağlamak amacıyla neredeyse bir asırlık ağaçların kesilerek odun yapıldığını aktaran vatandaşlarımız, özellikle Beşparmak dağlarının kuzey yamaçlarında bu durumun daha çok görüldüğünü belirttiler.

Fotoğrafta görülen kesik ağaç gövdesinin bir harnup ağacı gövdesi olduğunu ve geçtiğimiz günlerde Beşparmak Dağları’nın kuzey yamaçlarında doğa gezisi yaparken gördüklerini aktaran vatandaşlarımız, “Bu ağaç öyle doğranmış ki yeniden sürgün vermesi imkansız gibi. Bunun gibi daha belki de onlarca çınarlık ağaç katledilmekte. Ama kimsenin umurunda değil” diyerek Orman Dairesi yetkililerini buna dur demek için çalışmaya davet ettiler.

Halkın Sesi