Ağustos ayında hayat yüzde 8.14 oranında pahalılaştı

İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre Ağustos ayında oluşan yüzde 8.14 oranındaki hayat pahalılığıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 80.90’a ulaştı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.50 ile Sağlık ana grubunda gerçekleşti.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %11.53, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %10.12, Ulaştırma ana grubunda %9.82, Lokanta ve Oteller ana grubunda %9.34, Eğlence ve Kültür ana grubunda %7.04, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %6.44, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.32, Haberleşme ana grubunda %4.82, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.96, Eğitim ana grubunda %0.71 artış oldu.

Giyim ve Ayakkabı ana grubunda ise yüzde 1.15 azalma oldu.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 589 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 26 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 223.81 oranıyla Taze Fasulye, yüzde 137,13 karpuz Karpuz ve yüzde 90.45 ile Bal Kabağı oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 19.39 oranıyla Kiraz, yüzde 11.38 oranıyla Çocuk ve Bebek Ayakkabısı Deri, Altı Lastik ve yüzde %9.54 oranı ile Kadın Ayakkabısı Deri veya Suni Deri, Hazır Taban, Makosen oldu.

BRT