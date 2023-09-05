Girne’de meydana gelen kazada araç yan devrildi

Girne’de bugün meydana gelen kazada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan sürücü ağaca çarptı, yan devrilip durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Almina Evci (K-25) bugün saat 11.30 sıralarında Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde yönetimindeki MP 614 plakalı araçla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrilip durdu.

BRT