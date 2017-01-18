AIDSLİ ÇIKTI!

Gazimağusa’da ölümlü bir trafik kazasının sanığı olan ve geçtiğimiz günlerde de bisiklet çaldığı için tutuklanan 31 yaşındaki Filistinli genç, HİV pozitif çıktı.

Ahmet İLKTAÇ

Gazimağusa’da 15 Ağustos 2015 tarihinde motosiklet sürücüsü Heyder Aliyev’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasında sanık pozisyonunda olan ve 7 Ocak 2016 tarihinde iki adet bisiklet çalmakla suçlanan 31 yaşındaki Filistinli üniversite öğrencisinin HİV pozitif olduğu belirlenince sınır dışı edildi.

7 Ocak 2016 tarihinde çaldığı iki bisiklet nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı, teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.

J.Y.M.A.A.’ya cezaevine gitmeden önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde rutin kontrol olarak kan testi yapıldığı ve bu kan testi sonucunda HİV pozitif olduğunun belirlendiği öğrenildi.

J.A.’nın HİV Pozitif olduğunun anlaşılması üzerine dün akşam Ercan Havalimanı’ndan sınır dışı edildiği öğrenildi. Talihsiz gencin ülkesine yakın olması sebebiyle Ürdün’ün başkenti Amman’a gönderildiği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre söz konusu şahsın, 18 Ağustos 2015 tarihinde ölümle neticelenen trafik kazasının ardından ilk anda mahkemenin emrettiği teminat şartlarını yerine getiremediği ve bu nedenle de cezaevine gönderildiği öğrenildi.

J.A., 2015 yılı Ağustos ayında cezaevine gitmeden önce yine rutin sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını öğrenilirken, daha sonra teminat şartlarını yerine getirerek serbest kaldığı öğrenildi. Aldaim’in 2015 yılı Ağustos ayından bu yana dışarıda serbestçe dolaştığı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak gazetemiz KIBRIS’ın görüşlerine başvurduğu Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Yeşim Gümüşdağ, söz konusu şahsın HİV pozitif olduğunu doğruladı. Gümüşdağ, şahsın ihraç edilmek üzere Gazimağusa Polisi’ne teslim edildiğini bildirdi.

Kıbrıs