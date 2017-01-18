YAN BAKTI DİYE BIÇAKLA SALDIRDI

Emine UYSAL

Adaya turist statüsünde giriş yapan Hüseyin Akar, dün saat 00.30'da Kumsal Park'tan geçen Yalçın Okan Yıldırım'a kendisine yan baktığı gerekçesiyle tasarrufundaki bıçakla saldırdı.

Sivri uçlu, katlanabilen ve toplam uzunluğu 19 santim olan bıçakla saldıran Hüseyin Akar, 23 yaşındaki Yalçın Okan Yıldırım'ı sol ayak baldırından yaraladı.

"Yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve tasarrufu" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı Hüseyin Akar, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı İlhan Damdelen, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Amirliği'nde görev yapan Polis Memuru Kemal Erdelhun'u dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Erdelhun, 17 Ocak'ta saat 00.30'da Lefkoşa'da Kumsal Parkı içerisinde tasarrufunda bulundurduğu toplam uzunluğu 19 santim olan, siyah saplı, sivri uçlu, katlanabilen bıçakla kendisine baktığı gerekçesiyle, parktan geçmekte olan Yalçın Okan Yıldırım'ın sol ayak baldır kısmına bir sefer sokarak, iki santim uzunluğunda ve iki santim derinliğinde bir kesi oluşmasına sebep olup, yaraladığını belirtti. Yalçın Okan Yıldırım'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığını söyleyen Erdelhun, hayati tehlikesi olmadığını mahkemeye aktardı.

“Bıçak üzerinde bulundu”

Polis Memuru Kemal Erdelhun, Hüseyin Akar'ın suçüstü yakalandığını belirtip, bıçağın da üzerinde bulunarak, emare alındığını söyledi.

Zanlının KKTC'de turist statüsünde olduğuna vurgu yapan Erdelhun, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Hüseyin Akar, "pişmanım" dedi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının KKTC ile yasal bağı olmadığını belirtip, iki ayı aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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