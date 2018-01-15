'Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını'

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Sandal'ın 10 yıllık evlilikleri üzerinde, bir süredir kara bulutlar dolaşıyor.

Ünlü çiftin bir süredir boşanacakları iddia ediliyordu. Son zamanlarda eşi ile birlikte görüntü vermeyen Mustafa Sandal'dan sürpriz bir hamle geldi. Sandal, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Emina Sandal'ın fotoğrafını sayfasında paylaşan şarkıcı, altına şu notu düştü: