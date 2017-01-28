AKANSOY’DAN ORTAYLI’YA YANIT: GÜLÜYORUM SİZE!
Akansoy’dan Ortaylı’ya Yanıt: Gülüyorum size!
A+A-
CTP Milletvekili Asım Akansoy, İlber Ortaylı’nın Kıbrısla ilgili açıklamalarına sosyal medyadan sert bir şekilde yanıt verdi
İŞTE AKANSOY’UN PAYLAŞIMI:
İlber Ortaylı adındaki dönem enteli, dönem danışmanı “muhteşem Yiğit” Bulut efendi gibi emperyalist hayaller içinde dünyaya meydan okuyup, dönüp dolaşıp Kıbrıslılara hakaret etmeye devam ediyor.
Adamlar yüzyıl öncenin aklı ile konuşuyorlar. Dünya da onlara gülüyor…
Ortaylı bunlar sağ sol bölündü ama halkı temsil etmezler diye de buyurdu.
Yani bu kadar büyük adam olmuşsun, okundurdum yazındırdım bale gudalya bale gudalya…
Her ikisi de Cumhurbaşkanımıza saygısızca laf atıyor. Halkımızı aşağılıyor.
Biz bu memleketi yönetmeye ve barışa ulaşmaya kararlıyız beyler.
Sizin gibilere rağmen !
Gülüyorum size !
Bu haber toplam 395 defa okunmuştur
Etiketler : Asım Akansoy, İlber Ortayl
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.