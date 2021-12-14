Akaryakıta ve tüp gaza okkalı zam
Vatandaş iflas bayrağını çekmek üzere!
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Akaryakıta ve tüp gaza zam yapıldı.
Bakanlar Kurulu tarfından alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 95 oktan benzin, 10.37’den
11.65’e;
98 oktan benzin 10.58’den 11.89’a yükseltildi.
Euro dizel ise 10.09’dan 11.23 TL’den işlem görecek.
Tüp gaza yapılan zam kararı da Resmi Gazete’de yer aldı.
Tüp gaz 140 TL’den 180 TL’ye yükseldi.
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