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Akaryakıta zam

Akaryakıta zam

Sayın Hasan Taçoy'un yıl sonuna kadar zam yapmamaya çalışacağız beyanatının ardından 3 gün içerisinde akaryakıta zam haberi geldi.

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Akaryakıta bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litresine 44 kuruş, Euro dizele ise 38 kuruş artış olacak. 

Zammın yürürlüğe girmesiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.40 TL’den, 98 oktan kurşunsuz benzin 5.50 TL'den, Euro dizel ise 4.94 TL'den satılacak. 

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