Akaryakıta zam

Akaryakıta bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litresine 44 kuruş, Euro dizele ise 38 kuruş artış olacak.

Zammın yürürlüğe girmesiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.40 TL’den, 98 oktan kurşunsuz benzin 5.50 TL'den, Euro dizel ise 4.94 TL'den satılacak.