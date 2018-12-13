AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ!

Akaryakıta dün akşamdan itibaren yeni indirim yapıldı.

Buna göre kurşunsuz 95 ve kurşunsuz 98 oktan benzinde 15 kuruş, Gazyağı ve Euro Diesel’de ise 20 kuruş indirime gidildi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bu akşamdan itibaren akaryakıtta yeni bir indirim yapıldığını duyurdu.

Özersay “Daha önce de dediğimiz üzere, imkan olduğu sürece hükümet olarak gerek akaryakıtta gerekse fiyatı tarafımızdan belirlenen diğer ürün ve hizmetlerde bu yaklaşımı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi