Akçay’da alkol tesiri altında kavga ve bıçaklama
2 yaralı 4 tutuklu
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Akçay’da alkolü içki tesiri altında bulunduğu sırada kavga eden 4 kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde alkollü içki tesiri altında bulunan D.B. (E-26) bir taraf; S.H. (E-34), A.Z (E-29) ve F.H. (E-38) de diğer taraf olarak kavga etti.
Kavga sırasında D.B. (E-26) çakıyla A.Z.’yi (E-34) sırtından ve S.H.’yi (E-34) de göğsünden yaraladı.
Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildikten sonra tabucu edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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