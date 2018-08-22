Akçay’da alkol tesiri altında kavga ve bıçaklama

Akçay’da alkolü içki tesiri altında bulunduğu sırada kavga eden 4 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde alkollü içki tesiri altında bulunan D.B. (E-26) bir taraf; S.H. (E-34), A.Z (E-29) ve F.H. (E-38) de diğer taraf olarak kavga etti.

Kavga sırasında D.B. (E-26) çakıyla A.Z.’yi (E-34) sırtından ve S.H.’yi (E-34) de göğsünden yaraladı.

Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildikten sonra tabucu edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.