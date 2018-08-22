Mağusa'da Seri Hırsız Yakalandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Noyanlar Construction” isimli iş yerinin kapısını açarak içeriye girdiği ve para çaldığı tespit edilen O.K.O. (E-22) tutuklandı.

14-15 Ağustos tarihleri 23.00-08.00 saatleri meydana gelen olayda O.K.O iş yeri içerisinden 1500 TL, çelik kasadan da 9600 sterlin, 500 euro ve 43.500 TL nakit para ile kamera kayıt cihazını çaldı.

O.K.O’nun sorgulamasında, 26.06.2018 tarihinde, “Fast Easy Finans LTD” isimli işyerine de girerek içerisinden 164 TL madeni parayı, aynı tarihte, “Studio Tamel” isimli iş yerinden bir adet dizüstü bilgisayarı, 300-350 TL madeni parayı, 08-09.08.2018 tarihleri arasında, “Coldwell Banker Smart Plus” isimli işyerine girerek 880 TL nakit parayı, 10-11.08.2018 tarihleri arasında, Ergün Parlan’ın ambar olarak kullandığı dairenin kapısını hasar yaparak kırıp içeriye girdikten sonra konu daire içerisinde alçıpen duvarı kırarak “Faydalı Eczanesi” isimli iş yeri içerisine girip yaklaşık 500 TL nakit parayı ve kamera kayıt cihazını çaldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.