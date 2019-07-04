AKDENİZ'DE DEPREM!

Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz Denizi açıklarında yaşanan depremin derinliği 6 kilometre olduğu açıklandı. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

Saat 07:01'de merkez üssü Girit Adası olan deprem meydana geldi. Şiddeti 4,1 olarak açıklanan ve yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye kıyı ilçelerde hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.