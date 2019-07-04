DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
O bölgelerde kesinti olacak!
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Pamuklu ve Ağıllar bölgesi ile Çatalköy şehit çocuğu arsalarına bugün elektrik verilemeyecek..
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Pamuklu köyüne elektrik verilemeyecek.
09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden köy yanında ağıllar bölgesi de etkilenecek.
Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Çatalköy şehit çocuğu arsalarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kesinti, sabah 09:00 ile öğleden sonra 14:00 saatleri arasında uygulanacak.
Etiketler : Pamuklu, Ağıllar bölgesi, Çatalköy şehit çocuğu arsaları, elektrik kesintisi
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