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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

O bölgelerde kesinti olacak!

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Pamuklu ve Ağıllar bölgesi ile Çatalköy şehit çocuğu arsalarına bugün elektrik verilemeyecek..

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Pamuklu köyüne elektrik verilemeyecek.

09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden köy yanında ağıllar bölgesi de etkilenecek.

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Çatalköy şehit çocuğu arsalarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti, sabah 09:00 ile öğleden sonra 14:00 saatleri arasında uygulanacak.

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