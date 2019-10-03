AKDENİZ'DE DEPREM!

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Fethiye-Rodos arasında saat 07.44'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem kıyı Ege'de de hissedildi.