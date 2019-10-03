DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

İskele’de bazı bölgelerde bugün 09:00 ile 14:00 arası elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, bugün bahse konu saatlerde şebekede yapılacak çalışmadan dolayı İskele Long Beach, Doktorlar Sitesi, Noyanlar Sitesi 3 ve 5, İskele Mücahitler Plajı bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Akdeniz köyünde bazı bölgelere bugün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Atatürk Caddesi, Rauf Raif Denktaş ve İnönü sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle verilemeyecek.