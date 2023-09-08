Akdeniz’de hırsızlık

Akdeniz’de faaliyet gösteren bir kamp alanı içerisinde bulunan çardak ve ambar içerisinden çalınan eşyalar ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meslede zanlı olarak görülüp tutuklanan üç kişinin yanı sıra, olayla bağlantısı olduğuna inanılan R.Ö.(E-17), A.Ş.(E-21) ve A.K.(E-20) de tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

BRT