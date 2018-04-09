AKIN AKIN GELDİLER!

Güney Kıbrıs’taki paskalya tatili nedeniyle birçok Rum vatandaşı Kuzey’e geçmeye çalışınca, Lokmacı Kapısı’nda uzun kuyruklar oluştu.

Mustafa ERKAN

Güney Kıbrıs’ta dün paskalya tatili olması nedeniyle birçok Rum, Türk tarafına akın etti. Özellikle öğle saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle Lokmacı Kapısı’nda uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 4 saat süren yoğun girişlerin ardından bu kez de geriye dönüşlerde aynı yoğunluk ters tarafa doğru yaşandı.

Sadece Rum vatandaşları değil

Bu arada dün Lokmacı Kapısı’ndan Kuzey’e sadece Rumlar değil, yabancıların da yoğun şekilde geçiş yaptığı görüldü. Özellikle yabancı turist gruplarının da günübirlik tur için ülkemize geçtiği görüldü. Yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi yabancı bisikletli grupların da geçiş yaptığı gözlemlendi.