AKINCI CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NU KABUL ETTİ!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı sel felaketinde 3 gencin öldüğünü birinin de kayıp olduğunu dile getirerek, insan eliyle doğaya yapılan yanlışların da bunlarda rolü olduğunu, acılar sarılır sarılmaz daha planlı bir gelişim için çalışılması ve bu eksikliklerle yüzleşmek gerektiğini söyledi.

Kabulde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akıncı’ya yaşanan sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, ilk başından beri Kıbrıs davasına sahip çıkan bir parti olan CHP’nin KKTC’nin uluslararası alanda da tanınmasını istediğini söyleyerek, Avrupa Birliği yetkilileriyle her görüşmede Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün neden uygulamaya konulmadığını dile getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki mücadelesine destek verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, KKTC’nin gelişmesine ve refah seviyesinin artmasına her zaman önem verdiklerini belirtti.

Üniversitelere de değinen Kılıçdaroğlu, KKTC’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde Kıbrıs’tan bahsederek daha çok tanınmasına fırsat yaratacaklarını kaydetti.

Sel felaketinde 3 gencin öldüğünü birinin de kayıp olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, insan eliyle doğaya yapılan yanlışların da bunlarda rolü olduğunu, acılar sarılır sarılmaz daha planlı bir gelişim için çalışılması ve bu eksikliklerle yüzleşmek gerektiğini söyledi.

Mağusa ve İskele’de halen imar planlarının yapılmamış olduğuna da dikkati çeken Akıncı, “Bunları kendi kendimizle yüzleşerek masaya yatırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Söz verildiği halde Kıbrıslı Türkler için yapılmayanların yanı sıra yapılanların da durdurulduğunu söyleyen Akıncı, görüşmeler sürecinde Avrupa Birliği Ad-Hoc komitesinin kurulduğunu bunun amacının çözüm olması halinde KKTC kurumlarının AB’ye uyumunu hızlandırmak olduğunu belirtti.

Crans Montana’da görüşmelerin kopmasıyla bu komitenin faaliyetlerine de son verildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Müzakere var veya yok buradaki toplumun AB müktesebatına uyum sağlamasının ne mahsuru var; bunun mahsuru yok faydası ver herkese faydası var” diyerek Rum liderliğinin de AB yetkililerinin de görevlerini yapmadıklarını ve buna yardımcı olmadıklarını söyledi.

Bunun dışında hayatın devam ettiğini kaydeden Akıncı, KKTC’de kurumların daha iyiye gitmesi, demokrasi ve ekonomide daha üst bir seviyeye çıkmak için mücadele edileceğini sözlerine ekledi.